Endrick vive dia de glória no Real e vê luz no fim do túnel na seleção

Ele reconhece que não consegue brigar diretamente pela titularidade com Mbappé, mas vai construindo — tijolo a tijolo — sua reputação na Europa.

"Sei o quão difícil é jogar aqui, com os quatro melhores do mundo no ataque. Vinicius, Bellingham, Mbappé e Rodrigo. São jogadores incríveis, que querem jogar sempre. Mas quando surge uma oportunidade, tenho que aproveitar, seja marcando, ou defendendo", disse o atacante, à TV oficial do Real Madrid.

O repertório no 4 a 4 com a Real Sociedad teve um belo gol — de cavadinha — e um quase gol de bicicleta que revela a inventividade de Endrick.

Ele foi substituído no segundo tempo e viu do banco a loucura que foi a reta final da partida, com o desfecho positivo na prorrogação, após um gol de Rüdiger.

Não por acaso Endrick angariou mais uma vez elogios de Ancelotti, em um cenário de contraste com o que passou nos últimos tempos na seleção brasileira.