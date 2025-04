Zagueiro da seleção passará por cirurgia e só deve voltar no 2º semestre

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira, sofreu uma lesão no tendão e terá que passar por uma cirurgia.

O que aconteceu

O defensor brasileiro se lesionou na última terça (1), na partida entre Arsenal e Fulham, pelo Campeonato Inglês - vitória dos comandados de Arteta por 2 a 1. Gabriel Magalhães começou a partida como titular e teve que ser substituído logo aos 16 minutos.

O Arsenal informou que o zagueiro está fora do restante da temporada europeia, que vai até meados de junho. A expectativa do clube inglês é contar com Gabriel Magalhães para o início da temporada 2025/26.