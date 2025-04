Paz selada? Raphinha troca camisa e abraços com meia da Argentina após jogo

O atacante brasileiro Raphinha cumprimentou Rodrigo De Paul e trocou camisa com o meia argentino depois do jogo entre Barcelona e Atlético de Madri, pela semi da Copa do Rei (assista abaixo).

O que aconteceu

Raphinha esperou pelo argentino no interior do estádio Metropolitano após a classificação do Barça. O time catalão venceu fora de casa por 1 a 0, com gol de Ferran Torres, e avançou à final com 5 a 4 no placar agregado.

O brasileiro foi filmado abraçando De Paul com abraços e trocando camisa com o camisa 5 colchonero. O atacante também cumprimentou outros jogadores do Atleti que passavam por ele em direção ao vestiário.