Resultado sem performance: após vitória, desafio da seleção é encantar

O Brasil correu o risco de ficar fora da zona de classificação para a Copa durante a nona rodada, mas a vitória em Santiago levou a seleção ao 4º lugar, com 13 pontos. A líder Argentina tem 19.

Com a mudança para uma Copa do Mundo com 48 seleções, a América do Sul terá seis vagas diretas e uma equipe vai à repescagem. Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador e Bolívia iriam para o Mundial neste momento.