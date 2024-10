Juca: Cartão de Paquetá foi benção para Dorival. Gerson tem que jogar!

A suspensão de Paquetá pelo terceiro cartão amarelo pode ser uma benção para Dorival Jr na seleção brasileira, afirmou o colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola. Segundo ele, Gerson é hoje o melhor meio-campista brasileiro em atividade e precisa ganhar mais oportunidades.

'Cartão de Paquetá foi benção para Dorival. Põe o Gerson!': "Eu espero, pelo treinamento de ontem, que Dorival vá abrir o Luiz Henrique numa ponta e o Savinho na outra ponta, porque nós vamos encontrar a Cordilheira dos Andes na porta da área brasileira. Evidentemente, a seleção peruana vem animada pela vitória contra o Uruguai. Então, eu espero que o Brasil jogue pelas pontas e use a amplitude dos 68 metros de largura que tem o gramado do Mané Garrincha, e que o Gerson seja titular. Eu diria que o terceiro cartão amarelo do Paquetá foi uma uma bênção para o Dorival, para de insistir com o Paquetá e põe o Gerson, que é hoje o melhor jogador de meio de campo em atuação no futebol brasileiro e talvez seja o melhor meio-campista nascido no Brasil no momento".

'Dorival precisa de desempenho na seleção brasileira': "Põe o Gerson e deixa o Gerson, porque se o Gerson começar a jogar na seleção o que ele tem jogado no Flamengo, achamos uma boa solução pro nosso meio de campo. Agora, a seleção brasileira vai em busca do quê nessa terça-feira: de mais três pontos apenas, como conquistou contra o Chile, ou de um bom desempenho? Exigir goleada é difícil, a seleção do Peru não tomou mais de dois gols de ninguém de ninguém nessas Eliminatórias, mas tomara que enfim o Brasil tenha desempenho, porque é disso que o Dorival está precisando".