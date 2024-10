Dorival confirma Danilo fora e diz o que quer do novo lateral da seleção

"Dia a dia é muito simples, não existe trabalho. Se apresenta no domingo, alguns chegam segunda. Se treina com todo grupo na terça e quarta é pré-jogo já com cuidados. É basicamente uma sessão de trabalhos, a de ontem, a de hoje menor para jogar amanhã. O grande dificultador para mim é isso, independentemente dos nomes que vão se entender em algum momento. Dificulta o equilíbrio com o futebol nivelado como vemos. Precisamos muito do campo, do dia a dia dos treinos. É tudo que não temos e diferente das equipes, que pode perder hoje e no dia seguinte alcançar correções. É um desafio grande, tenho confiança muito grande no que vejo e começo a viver nesse grupo. É processo de montagem que demanda tempo e paciência, vamos oscilar muito e encontrar um caminho.

Atacar com sete homens - mais imposição ofensiva

"Era a função do Danilo desde o primeiro jogo: um dos laterais terá que compor. Não vamos alterar essa condição. Alteramos movimentos de ataque, amplitude, homens abertos em algum momento e depois por dentro. Não podemos abrir mão dessa condição, de ter três homens na contenção. Eles jogam com dois homens mais espetados e precisaremos de três homens. Quero dois volantes, os dois meias mais próximos para serem jogadores de transição, procura de profundidade, então um lateral terá essa função [defensiva]. Movimento de infiltração para que saiam do bloco e possam receber bola de frente para a última linha adversária. Criamos mais por agredimos mais a última linha adversária. Não podemos ter a bola apenas no pé, temos que fazer o trabalho sujo que não acontecia e dificultava as infiltrações".

Três zagueiros é uma opção / Terceiro homem de contenção

"Dois meias e dois volantes, e às vezes invertemos. Depende do adversário. Detectamos aspectos importantes, não podemos abrir mão da amplitude, dos jogadores de lado no um para um e que precisam ser decisivos. Esse terceiro homem é a obrigação sempre de um dos laterais. Se subir Vanderson, Abner e vice-versa. Quero meio-campistas em condição de infiltrar, que tenham iniciação pelos lados, passagem por dentro ao lado oposto em condição de movimentos de ataque. Temos que encontrar essa paciência, encontrar o momento certo para infiltrar. Estamos bem próximos disso, a equipe tem entendido as ideias e os treinos mostram evolução. Temos que confirmar nos jogos".

Conexão com o povo