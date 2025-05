Salário de Ancelotti não é astronômico para CBF e inferior à oferta árabe

O acordo financeiro entre CBF e Carlo Ancelotti foi mais fácil porque já havia a base acertada entre as partes para 2023. O valor do novo salário é praticamente igual ao do acordo anterior.

Na cúpula da CBF, o valor é visto como dentro das possibilidades da entidade sem considerado astronômico.

A confederação tem em caixa de R$ 2,4 bilhões depois que fechou uma renovação de contrato de patrocínio com a Nike.