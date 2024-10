Como briga política com Maduro fez Argentina 'encarar' furacão nos EUA

A seleção argentina entrou no meio da rota do furacão Milton ao viajar para Miami, nos EUA, antes de seu primeiro compromisso nesta Data Fifa. Mas por que os atuais campeões do mundo foram até a cidade no estado da Flórida se vão jogar na Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

No olho do Milton

Um dos fatores que explicam a decisão é a briga política entre Javier Milei e Nicolás Maduro. As relações entre os países desmoronou desde que Javier Milei virou presidente argentino, com ele e Maduro trocando insultos públicos frequentemente.

A Venezuela fechou seu espaço aéreo para voos com origem ou destino sendo a Argentina. A ação, tomada nos primeiros meses deste ano, foi uma represália à apreensão de um avião de carga venezuelano entregue pelos argentinos aos EUA.