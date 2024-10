Miguel Borja, ex-Palmeiras, é acusado de maus-tratos a filhos na Argentina

O garoto teria dito "Não fale com meu pai porque ele me bate", chorando, após a professora chamar sua atenção. Ele e o irmão supostamente eram recorrentemente agredidos nas pernas com golpes de cinto quando se "comportavam mal". O relato da criança desencadeou o protocolo da escola contra violência infantil.

Um primeiro depoimento da família ao Ministério Público argentino não constatou nenhuma violência familiar. Os filhos também foram submetidos a exames médicos, que não constataram lesões. Isso não significa, no entanto, que o caso está encerrado.

Borja planeja processar a escola por "falsa denúncia", de acordo com os jornais argentinos. Os meninos estão sob cuidado dos pais.

O River Plate monitora a situação. O atacante é titular absoluto e marcou 27 gols em 39 jogos pelo clube, que está na semifinal da Libertadores.