Furacão 'prende' Argentina nos EUA e pode afetar jogo da seleção; entenda

A intensidade do furacão Milton está hoje na categoria 4 em uma escala que vai até 5. O fenômeno da natureza foi rebaixado em uma escala, mas ainda é considerado "extremamente perigoso", segundo o NHC.

Furacão pode levar chuvas de até 250 mm para a Flórida, diz o NHC. Em alguns pontos, o volume de chuva pode chegar a 380 mm. O governador Ron DeSantis ampliou para 51 (de um total de 67) o número de condados em situação de emergência no estado, o terceiro mais populoso do país. "Dá tempo de sair. Por favor, façam isso. Por favor, executem o plano agora se estiverem em algumas das áreas de risco", pediu DeSantis. "Estas tempestades estão trazendo mais água do que nunca", alertou a diretora da agência federal de resposta a desastres naturais (FEMA), Deanne Criswell.