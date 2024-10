Rodada tem briga de portugueses, Ceni 'burro' e refresco para o líder

Lei do ex com golaços

A lei do ex foi com requintes de crueldade e golaços nesta rodada. Vamos explicar:

O golaço que fez Alerrandro foi uma obra-prima no empate do Vitória sobre o Atlético-MG. Fez uma jogada digna de Ronaldo Fenômeno, arrancando em velocidade, deixando a marcação perdida e finalizando com maestria. E não tem nada a ver com Ronaldo ter sido o dono do Cruzeiro, maior rival do Galo.

O gol já teria sido espetacular isoladamente. Mas foi crucial para arrancar o empate por 2 a 2, depois que o Vitória saiu perdendo por 2 a 0.

Teve outro caso.