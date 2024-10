Técnico do Botafogo enaltece Igor Jesus: 'Melhor atacante do Brasil'

O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, foi só elogios a Igor Jesus após o atacante ser o autor do gol da vitória do Alvinegro por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena (PR), que fez a equipe disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do técnico, o jogador é o melhor da posição no Brasil. Para o português, não só ele como o goleiro John mereciam ser convocados para a seleção brasileira.

O Igor, nesta altura, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. É uma convocação muito merecida. Eu arriscaria também a dizer que faltou levar o John, que é o melhor goleiro do campeonato também. Mérito do trabalho dele, de como se adaptou ao clube, a uma realidade totalmente diferente que ele trazia dos Emirados, com uma idade muito interessante para a Seleção. Ele vai ter essa primeira oportunidade, mas será a primeira de muitas. Porque se mantiver esse nível de performance, certamente estará mais vezes na seleção brasileira

Arthur Jorge

Vitória sobre o Athletico: "É uma vitória que teve tanta dificuldade, quanto foi saborosa. Hoje era muito importante voltar a ganhar. Não foi um grande espetáculo de futebol, estivemos melhor no primeiro tempo do que no segundo. Tivemos a partida quase sempre controlada. Lembro que a dificuldade se reflete no que é historicamente. Faz 16 anos que o Botafogo não vencia aqui. Demonstra bem o que é a dificuldade de jogar aqui".