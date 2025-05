Jogadoras de Bragantino e São Paulo acusam árbitro de machismo em partida

A atleta afirma que tentou seguir o protocolo da Federação, que indica que um sinal deve ser feito pela atleta em campo para indicar que está ocorrendo um ato de preconceito. O sinal (cruzar os braços acima da cabeça) pôde ser visto durante a transmissão do jogo, aos 20 minutos do 2º tempo.

Fiz o sinal. Mas nada aconteceu. É uma situação muito triste. Medidas têm que ser tomadas Stella, do Bragantino

Jogadora do São Paulo, Aline esteve ao lado de Stella durante seu depoimento e confirmou as falas do árbitro.

Isso não pode acontecer no futebol feminino. Quando os homens vêm apitar, acham que podem falar com a gente como bem entendem. Tem que ter respeito. Sofri a mesma coisa ali. Falou que iria dar falta quando quiser. Quando a Stella fez o gesto, falei para parar o jogo Aline, jogadora do São Paulo

Clubes reagem

Tanto o Bragantino quanto o São Paulo repercutiram o caso em perfis oficiais nas redes sociais. Em post no X, o Massa Bruta diz que apoia e se solidariza com as atletas após as denúncias feitas.