Corinthians vacila no fim e vê Flamengo abrir vantagem nas quartas do NBB

O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Corinthians nesta quinta-feira, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e ficou a uma vitória da semifinal do NBB. O Rubro-Negro venceu por 85 a 82 e abriu 2 a 1 na série melhor de cinco. A próxima partida entre as equipes acontece no domingo (18), às 10h (de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Com o resultado, a equipe carioca se colocou em posição confortável, podendo fechar a série fora de casa. Já o Corinthians, que havia vencido o jogo 2 e equilibrado o confronto, volta a ficar sob pressão. O time paulista precisa empatar a série para continuar vivo nos playoffs e levar a decisão de volta ao Rio.

Vale lembrar que, na fase anterior, o Timão precisou de cinco jogos para eliminar o União Corinthians, enquanto o Flamengo passou pelo Caxias do Sul por 3 a 1.