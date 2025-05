Gerson celebra boa atuação do Flamengo em vitória

LA7?? + ??= vitória do MENGÃO ???#fotodojogo pic.twitter.com/yHwAsGK6jI

? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2025

O meio-campista Gerson celebrou a boa atuação do Flamengo mesmo com a pressão pelo resultado.

"Entramos nesta situação de ter que ganhar a todo custo junto e saímos junto. Entramos em campo com uma boa postura e fizemos logo o gol. Não nos desesperamos em momento algum e conquistamos a vitória. Ainda não acabou. Sabemos que temos que vencer para garantir a classificação", disse.

A última rodada do Grupo C será disputada no dia 28 de maio. O Flamengo recebe o eliminado Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã. Já a LDU encara o Central Córdoba-ARG, em Quito.