Flamengo vence a LDU no Maracanã e encaminha vaga nas oitavas da Libertadores

O Flamengo confirmou o fator casa, se manteve vivo na Libertadores e entrou na zona de classificação às oitavas de final do Grupo C, ao bater a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela quinta rodada, com certa facilidade. Empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o início, o time de Filipe Luís controlou o jogo e não deu chances ao adversário.

Com o resultado, o Flamengo chega à última rodada com os mesmos oito pontos da LDU, mas leva vantagem no saldo de gols e assume a vice-liderança do grupo. O Central Córdoba lidera com 11. O Deportivo Táchira, próximo adversário dos rubro-negros, segue zerado, o que torna o cenário amplamente favorável para a classificação do time carioca às oitavas de final.

O Flamengo entrou em campo com a 'corda no pescoço' e a consciência de que qualquer vacilo poderia significar o fim da linha na Libertadores. Mas, empurrado por um Maracanã pulsante, o time partiu para cima da LDU desde o apito inicial, disposto a resolver cedo o que poderia se tornar drama. Com um trio ofensivo veloz - Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo -, o time rubro-negro o impôs intensidade e pressionou sem dar respiro ao adversário.