Ramón confia em recuperação do Corinthians: 'Não conheço medo no futebol'

Intensidade da partida. "Eles nos superaram na intensidade que não encontrávamos na metade do campo. Isso obrigou a mudar taticamente e vimos outro time, pressionamos muito os laterais, as linhas adiante, Breno [Bidon] jogou um jogo incrível, controlando o tempo, José [Martínez] antecipando as jogadas, por isso ficou com câimbras no final. Qualquer situação poderiam deixar sem um jogador importante, por isso o sacamos [Breno Bidon]. Estou dolorido pela última jogada, porque tínhamos muitos bons cabeceadores, muito superiores a eles, e a jogada termina em gol [do Inter]. Estou contente com os jogadores, estão tendo entrega máxima, e tem que ter personalidade para poder sair. Dependemos de nós, estamos melhorando, Garro teve uma situação clara [de gol], Yuri fez três gols, um dos jogadores mais questionados e está recuperando. Não tivemos Romero, um jogador importante."

Recuperação no Brasileirão após Data Fifa. "Creio que é o mais fácil para recuperar. Estaríamos preocupados se a equipe não funcionasse, os jogadores não estivessem em boas condições, não tivéssemos uma equipe competitiva. Vamos ter todo mundo 100% na semana que vem, mais variações no ataque, estou feliz por Romero, Yuri, Garro, os jogadores que respaldamos, convertendo gols. Tem que dar confiança para que o jogador mantenha esse nível. A equipe funciona, estamos sem semifinais, vamos brigar até o final, mas tem que ter coragem e continuar com o que fez no segundo tempo, muito bem jogado."

O que disse Emiliano

Blidagem ao elenco. "A responsabilidade é sempre nossa. Há 12 anos estamos trabalhando no alto nível e acontece. Preferimos que batam na gente e deixem o grupo tranquilo, temos personalidade. Conseguimos as conquistas na carreira assim. É normal, entendo o torcedor, ele sempre tem a razão, e somos responsáveis. Se acham assim, respeitamos. Nós, internamente, na análise, nos cobramos. Somos assim, temos a personalidade para suportar golpes e sabemos que a situação é lutar até o fim. Falamos que seria difícil, vivemos isso no ano passado. A gente está acostumado, o torcedor tem a razão, respeitamos a sua palavra. Temos que seguir trabalhando, não tem outro jeito."

Desempenho de André Carrillo. "Trabalhamos dois anos com o Carrillo, e pode fazer todas as perfeições com perfeição. É um dos melhores meio-campistas da América do Sul, pode jogar por dentro ou por fora. Nos dá tranquilidade. Escolhemos ele, acreditamos nele, é um jogador de seleção e de Copa do Mundo. A carreira dele fala por si só. Gostamos tanto interno quanto como meia aberto, pode jogar nas duas posições. Ele vem crescendo, não é fácil se adaptar."

Disputa entre Memphis Depay, Romero e atacantes. "Temos o Talles também. É uma dor de cabeça linda, estamos em um clube grande e o crescimento do ataque foi por isso, sabem que não podem relaxar porque tem uma briga interna boa. Quem estiver melhor vai jogar. Estamos fazendo muitos gols. Estamos convertendo, falta caprichar mais para fechar os jogos. Time grande tem que ter essas opções, estão brigando para jogar."