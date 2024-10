Morte misteriosa de jogador de futebol ainda intriga família e polícia

A história de Thavisson Mendes da Silva começa com um sonho. Jogador amador, torcedor do Flamengo e fã de Cafu, ele cresceu com o desejo de se tornar um profissional no esporte. Prestes a completar 27 anos, sua vida foi interrompida de maneira trágica, deixando um vazio e muitas perguntas sem respostas.

No dia 8 de abril deste ano, Thavisson participou do aniversário de Hyago Henrique, treinador do Esporte Clube Vila União de Novo Gama (GO), onde jogava. Após a celebração, ele saiu de moto e nunca mais foi visto com vida.

No sábado anterior ao seu desaparecimento, ele teve uma última conversa com sua irmã, Ana Maria. "Ele me pediu R$ 30 por PIX e disse que me devolveria depois de jogar no domingo, porque recebia quando jogava. Ele me agradeceu e disse: 'Te amo, irmã'. Foi a última vez que falei com ele", relembra Ana Maria.