Boca desmorona e pressão cai até em Riquelme, que mira técnico no Brasil

Jogo entre Boca Juniors e River Plate na La Bombonera ficou marcado por muita discussão Imagem: Daniel Jayo/Getty Images

A atmosfera pesou, e jogadores do Boca chegaram a brigar com a própria torcida. Atletas se irritaram por xingamentos de torcedores após a derrota para o River, causando bate-boca e confusão generalizada na beira do gramado. O goleiro Romero precisou ser contido por companheiros.

O time de Buenos Aires está mal na liga nacional, e só segue vivo em uma copa para sonhar em voltar à Libertadores. O Boca é apenas o 12º colocado no Campeonato Argentino, foi eliminado na semi da Copa da Liga Argentina e avançou às quartas da Copa Argentina.

Atual vice-campeão, o Boca não ficava longe da Libertadores desde 2017. O clube chegou à final do torneio no ano passado, mas foi vice-campeão para o Fluminense, ficou sem a vaga de campeão e também não conseguiu se classificar pelas competições argentinas. Apesar disso, está confirmado no Super Mundial de 2025.

Pressão na diretoria e possível 'roubo' de técnico

As pressões pela má fase recaem até em Riquelme, ídolo do time e atual presidente. O ex-meia já fazia parte da diretoria desde 2019, fazendo parte da conquista de cinco títulos como vice de futebol, e foi eleito ao cargo máximo com direito a votação histórica em dezembro do ano passado.