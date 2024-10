São Paulo: Zubeldía entra no radar para assumir o Boca Juniors

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, está entre os cotados para assumir o Boca Juniors após a saída de Diego Martínez, que se despediu do clube no último sábado.

Segundo apurou a coluna, o treinador do tricolor paulista é avaliado pela diretoria Xeneize para comandar o clube. O presidente e ex-jogador Román Riquelme, porém, analisa outros nomes para o cargo e não tem um favorito até o momento.

O São Paulo, por sua vez, está ciente dos rumores envolvendo o interesse do Boca no técnico, mas, até o momento, não recebeu qualquer contato do clube argentino.