Atlético vira sobre Vasco com Arana inspirado, lei do ex e larga na frente

Guilherme Arana empata com um golaço: 1 x 1. O Atlético-MG fez boa trama no campo de ataque. A bola passou por Paulinho e Hulk até cair nos pés de Arana, no lado esquerdo da área. O lateral deixou a bola quicar e encheu o pé. Ela morreu no ângulo direito de Léo Jardim, que não chegou.

Paulinho vira ainda no 1° tempo: 2 x 1. A lei do ex apareceu na Arena MRV. Arana recebeu pela esquerda e cruzou na área. Paulinho apareceu como uma flecha e cabeceou firme para o fundo das redes para colocar o Galo na frente.

Paulinho comemora gol em Atlético-MG x Vasco, jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Segura, Léo Jardim. Lyanco tabelou com Gustavo Scarpa e apareceu com espaço para finalizar da entrada da área. O chute cruzado, no entanto, parou em defesa firme de Léo Jardim.

Sobe sozinho, mas manda para fora. Após cobrança de escanteio, Battaglia apareceu em velocidade e subiu sozinho para cabecear. O zagueiro buscou o canto direito de Léo Jardim, mas errou o alvo.