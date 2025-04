Champions: Real e azarões precisam de 'milagres' para irem à semi; veja

Temos de fazer tudo para tentar recuperar. As possibilidades são poucas, mas vamos tentar de todas as maneiras. Vamos ver se somos capazes de conseguir. Parece que depois desta noite não há hipóteses, mas no futebol tudo pode acontecer. Está muito difícil, mas no Bernabéu já vimos coisas assim acontecerem.

Carlo Ancelotti

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Real Madrid não sofria um baque tão grande na Champions desde 2012. Naquela temporada, o clube espanhol foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 4 a 1 no jogo de ida da semifinal e não conseguiu se recuperar na volta.

Vinícius Júnior em ação durante jogo entre Arsenal e Real Madrid na Champions Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Borussia Dortmund x Barcelona

O Borussia Dortmund tem a missão mais difícil das quartas de final. A equipe alemã foi superada pelo Barcelona por 4 a 0 no jogo de ida, na Espanha.

Em casa, o Dortmund precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar. Triunfo por quatro de vantagem levará a partida para a prorrogação.