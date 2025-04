Grêmio antecipa R$ 119 milhões do novo contrato do Brasileiro com Globo

Mas o clube já tinha feito outra antecipação com a Libra em 2023, no total de R$ 19,9 milhões referentes ao contrato de 2025. E, em 2024, fez novo aditamento por meio do banco BMG também deste ano, em um montante de R$ 30 milhões. Assim, a soma das antecipações chega a R$ 119 milhões, bem superior aos R$ 55 milhões de 2023.

Ou seja, no total, o Grêmio já pegou em torno de R$ 60 milhões da atual temporada, dinheiro que será descontado nos pagamentos no ano.

E esses descontos ocorrerão em uma situação pouco confortável de finanças porque o clube gremista gasta mais do que arrecada. No ano passado, houve um superávit contábil de R$ 43 milhões.

Mas, na realidade, isso se explica por uma operação meramente contábil: a compra dos créditos do Banrisul com a Arena Portalegrense. O clube registrou R$ 88 milhões de receita com este item pela diferença entre o que pagou (R$ 20 milhões) e a avaliação do crédito (R$ 108 milhões). Sem isso, o clube teria um déficit de R$ 45 milhões.

Isso porque o Grêmio acelerou em contratações de jogadores mesmo com queda da receita. No total, o clube arrecadou R$ 503 milhões no ano passado, incluindo as vendas de jogadores, enquanto teve receita de R$ 521 milhões em 2023.

Mas, no total, gastou R$ 129,5 milhões em novas aquisições de jogadores, segundo registro no intangível.