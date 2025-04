Evolução de Arrascaeta no Flamengo passa por melhora na resistência física

Arrascaeta colocou o Grêmio "no bolso" e, com dois gols, foi o nome da partida na vitória do Flamengo por 2 a 0 em Porto Alegre (RS). Foram 86 minutos de bom futebol que mostram que, além da evolução técnica, o uruguaio também progride fisicamente.

O que aconteceu

O meia tem aumentado sua permanência em campo durante as partidas. Nos seis primeiros jogos do ano pelo Flamengo, por exemplo, ele teve uma média de 54 minutos. A partir do duelo contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca — quando atuou a primeira vez por 90 minutos em 2025 — os números aumentaram e, de lá para cá, foram oito confrontos e uma média de 79 minutos.

Na final do Estadual, atuou por 80 minutos no primeiro jogo e por 90 no segundo. Também a partir da goleada por 5 a 0 sobre o Maricá foram quatro gols marcados. Antes só havia feito um, sobre a Portuguesa, no Carioca.