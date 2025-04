Piastri dominou Norris no Bahrein: a McLaren está focando no piloto errado?

Oscar Piastri venceu duas das três últimas corridas na F1 e poderiam ter sido três não fosse um erro na curva 2 em sua última tentativa na classificação do GP do Japão. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, sabe bem disso e saiu do Bahrein dizendo que não entende como ainda está na liderança do campeonato, com três pontos de vantagem para o australiano.

Isso porque Piastri está bem mais confortável com a McLaren do que o inglês, o que ficou evidente na corrida mais movimentada do ano até aqui. Norris conseguiu subir de sexto para terceiro mas, sabendo da vantagem do time inglês na pista de Sakhir, ele sabe que ficou devendo.

Outros temas do Ju Responde da quarta etapa do campeonato são a estratégia da Ferrari, que decidiu colocar o pior composto em seus dois carros na parte final da prova. A crise na Red Bull, que teve problemas que não costuma ter, de desgaste de pneus e falhas graves nos pit stops. E a corrida difícil para Gabriel Bortoleto, que não teve a melhor das estratégias, mas também sofreu para tentar ultrapassagens com sua Sauber.