Real Madrid x Arsenal: Palpite - Onde Assistir, Hora - Liga dos Campeões - 16/04

Real Madrid x Arsenal – Palpite da Liga dos Campeões

Mais de 3,5 gols – Odd de 1.85 na Stake

– Odd de 1.85 na Stake Ambas as equipes marcam: Sim – Odd de 1.90 na Bet365

– Odd de 1.90 na Bet365 Real Madrid vence com handicap -1 – Odd de 2.10 na Alfa

*** As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 14/04, às 11h00.

Palpite 1: Mais de 3,5 gols

O Real Madrid precisa marcar pelo menos três gols para igualar o placar agregado, o que indica uma postura ofensiva desde o início. Nos últimos seis jogos em casa, os merengues têm uma média de 2,5 gols marcados por partida.

Por outro lado, o Arsenal mostrou eficiência ofensiva fora de casa, com média de 2,17 gols marcados nos últimos seis jogos como visitante. Considerando a necessidade de gols do Real Madrid e a capacidade ofensiva do Arsenal, a expectativa é de uma partida com mais de 3,5 gols.