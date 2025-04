Estêvãodependência? Palmeiras mostra vida sem joia e Abel já tem substituto

Uma das grandes preocupações do torcedor do Palmeiras após a temporada frustrante no ano passado foi o nível de dependência da equipe do garoto Estêvão para chegar às vitórias. Foi graças ao garoto de 17 anos que o Alviverde sonhou com o título do Brasileirão até a última rodada.

Mas isso não está se repetindo em 2025 — há pouco meses de a joia se despedir rumo ao Chelsea.

O que aconteceu

Estêvão só participou de um gol do Palmeiras nos últimos oito jogos. O garoto balançou as redes na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal na estreia da Copa Libertadores. Estêvão até deu uma assistência para Vitor Roque marcar um gol contra o Corinthians, mas a arbitragem anulou o gol após checagem no VAR.