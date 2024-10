Real esbarra em paredão e perde para o Lille em 1° jogo com Endrick titular

A etapa final teve o Real muito nervoso, e Chevalier fundamental para o Lille. As duas equipes se anularam ao longo de boa parte do segundo tempo na França. Ancelotti tentou dar novo fôlego ao Real Madrid com as entradas de Mbappé, Güler e Modric. Nervoso, o Real acumulou cartões amarelos e só conseguiu assustar nos minutos finais, mas o goleiro da equipe da casa foi fundamental para evitar o empate. Fechado, o Lille se segurou como pôde e garantiu a vitória.

Lances importantes e gols

Vini Jr para no goleiro. O brasileiro recebeu passe de Bellingham, levou para o meio e finalizou firme, no contrapé do goleiro. Chevalier caiu bem e encaixou.

Endrick fica no quase. O atacante brasileiro recebeu na metade do campo e arrancou. Ele deixou os adversários para trás, invadiu a área e finalizou cruzado, mas Chevalier saiu bem para abafar a finalização.

Lunin faz dois milagres. Jonathan David recebeu cruzamento nas costas da defesa do Real e cabeceou firme para o chão. Lunin espalmou e, no rebote, se jogou de novo para evitar que David marcasse no rebote.

No travessão! Andre recebeu pela esquerda e tentou cruzamento. A bola surpreendeu Lunin, encobriu o goleiro, mas pegou no travessão e saiu.