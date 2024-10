Liverpool bate Bologna com Alisson salvador e gols de Mac Allister e Salah

Como foi o jogo

O Liverpool começou o jogo em ritmo intenso, criando chances de gol desde o 1º minuto de partida. Logo aos 10 minutos da primeira etapa, Mac Allister abriu o placar para os donos da casa após boa jogada de Darwin Núñez e cruzamento de Salah.

Na reta final do primeiro tempo, o Bologna começou a equilibrar as ações de ataque, e só não empatou graças à trave e ao goleiro Alisson. Aos 30 minutos, Ndoey aproveitou falha na saída do Liverpool e acertou o travessão, após Alisson dar uma passe na fogueira para Szobozslai. Em seguida, em nova jogada, o atacante do Bologna conseguiu mais uma boa finalização, mas dessa vez acertou a trave esquerda de Alisson. O goleiro brasileiro ainda fez uma excelente defesa em chute de Urbanski, garantindo que o Bologna fosse para o intervalo em desvantagem.

Alisson fez boas defesas e impediu o Bologna de sair do zero no placar Imagem: Carl Recine/Getty

No início do 2º tempo, o Bologna voltou a pressionar e Alisson salvou o Liverpool novamente. O croata Nikola Moro cruzou pela direita, e Orsolini bateu de primeira para mais uma boa defesa do goleiro brasileiro, que vinha cometendo falhas ao sair jogando com os pés, mas seguiu impecável com as mãos.

Na metade da segunda etapa, os técnicos mexeram nas equipes. Gakpo e Diogo Jota vieram a campo pelo lado do Liverpool, mas foi Salah quem fez o gol que sacramentou a vitória do time da casa aos 29 minutos, após o time inglês flertar com o empate do Bologna ao longo de boa parte do 2º tempo.