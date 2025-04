Aston Villa x PSG: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Liga dos Campeões - 16/04

O confronto entre Aston Villa x PSG promete fortes emoções nesta terça-feira, 15 de abril, a partir das 16h (horário de Brasília) no Villa Park. A equipe inglesa precisa reverter a desvantagem do jogo de ida para sonhar com as semifinais Da Champions League 2024/25.

Na partida de ida, o PSG venceu por 3x1 jogando em casa e chega com boa vantagem. Agora, é a vez do time de Unai Emery tentar pressionar com apoio da torcida. Neste artigo, você confere Aston Villa x PSG palpite, onde assistir e prováveis escalações.