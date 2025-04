Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da 4ª rodada

A abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025 acontece na noite de hoje. O Ceará recebe o Vasco, no Castelão, às 21h30 (de Brasília). Outros nove jogos serão disputados entre amanhã e quinta-feira.

O que aconteceu

Ceará x Vasco terá transmissão ao vivo do Grupo Globo. Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o confronto.

A programação do Amazon Prime (streaming) no meio de semana terá Internacional x Palmeiras. O duelo ocorre amanhã, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.