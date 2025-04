Por que Sampaoli virou favorito no Santos mesmo após processo e provocação

O argentino tem o aval do presidente Marcelo Teixeira. O mandatário do Santos gosta da ideia de ter o estrangeiro no comando do time pelo restante da temporada.

Nomes prioritários deram negativas. Tite e Dorival Júnior preferem seguir sem clube neste momento, e Luís Castro não quer voltar ao Brasil.

O Santos quer repetir a fórmula que usou com Pedro Caixinha. A diretoria agiu rápido após a saída de Fábio Carille, e Pedro Martins, CEO do clube, anunciou a contratação do português pouco tempo depois da saída do antecessor. O diretor dará entrevista coletiva hoje, às 15h (de Brasília).

Rusgas e provocação

A relação entre Santos e Sampaoli não terminou bem em 2019. O treinador argentino deixou o clube em litígio com a diretoria e acionou a Justiça. Ele venceu o caso e recebeu R$ 4,4 milhões referentes a férias, 13º salário, FGTS e premiação por classificar o time à Libertadores de 2020.

O clima no reencontro foi pesado. O argentino reencontrou o Santos em 2020, quando estava no Atlético-MG. A partida, disputada na Vila sem torcida por causa da pandemia de covid-19, terminou em vitória santista por 3 a 1 no Brasileirão.