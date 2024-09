Alisson está na mira do Bayern para substituir Manuel Neuer, diz jornal

O goleiro Alisson, do Liverpool, está na mira do Bayern de Munique para substituir o experiente Manuel Neuer, que está com 38 anos.

O que aconteceu

O clube alemão monitora Alisson e pensa no goleiro brasileiro como futuro sucessor de Neuer, que tem sofrido com problemas físicos, de acordo com o jornal The Sun. O alemão tem contrato com os bávaros até o fim da atual temporada.

O técnico belga Vincent Kompany é um grande fã de Alisson e acompanhou o goleiro de perto por vários anos. Ele atuou no futebol inglês entre 2008 e 2019 vestindo a camisa do Manchester City e comandou o Burnley de 2022 a 2024.