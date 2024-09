Palmeiras vê retomada de 'medalhões' e Abel aumenta leque para o time

Veiga retornou ao time titular recentemente. O camisa 23 começou as partidas contra Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma no banco de reservas, e viu Maurício ser escalado na equipe inicial. Ele retornou contra o Vasco, e em meio a um momento em que Abel procura soluções para suprir a ausência de Estêvão, lesionado.

O Veiga não estava bem, tive conversas com ele e eu, se calhar, insisti mais vezes do que era necessário. O jogador fora não é castigar, é entender que é preciso ficar fora para ganhar novas energias, às vezes até para ficar chateado com o treinador. Não quero que quem fique fora esteja satisfeito, porque senão é porque está acomodado e temos de trocar Abel

Dudu ainda busca melhor ritmo. O jogador é indicado como opção para a ponta esquerda, sem a disponibilidade de Estêvão. Ídolo alviverde, ele ficou 11 meses em recuperação de uma grave lesão no joelho e ainda não conseguiu retomar o condicionamento anterior. Ele tem apenas 12 jogos disputadas com um total de 314 minutos em campo.

O camisa 7 também passou por uma rusga com a torcida. Ele chegou a ser anunciado como reforço do Cruzeiro em junho, mas recuou do acerto e decidiu permanecer no Palmeiras. O episódio gerou polêmica e o futuro dele no clube esteve em xeque, mas ficou e, ao poucos, voltou a ter chances.

Foi preciso ir à procura do resultado, foi preciso um desequilibrador, ele entrou e nos ajudou. Disse isso na roda, fui abraçá-lo. É um jogador que jogou comigo imensamente, mas precisamos de rendimento, ritmo, intensidade, e sei o quanto o Dudu pode nos dar agora. Merece, trabalha muito Abel

"Se perguntar se o Dudu está pronto para jogar 90 minutos, não está. Mas se puder ajudar como foi hoje, será espetacular. Fui abraçá-lo, todos são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que tem", completou.