Juventude cede empate ao Bragantino e perde chance de entrar no top 10

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances reais de gol de ambas as equipes. Os times foram para o vestiário com o placar zerado.

As melhores chances do Red Bull Bragantino ficaram por conta de Matheus Fernandes, que arriscou um chute de fora da área, Douglas Mendes, que se enrolou com a bola na área antes de tentar finalizar, e Lucas Evangelista, que finalizou com perigo da entrada da área e obrigou Gabriel a fazer uma defesa.

Do lado do Juventude, Edson Carioca também teve ótima chance ao aparecer na cara do goleiro Cleiton, mas ele não conseguiu converter a oportunidade em gol após tentar encobrir o goleiro.

No intervalo, o auxiliar Gerson Ramos fez duas alterações no Juventude, com as entradas de Mandaca e Marcelinho. Dois minutos depois, a alteração surtiu efeito e Mandaca abriu o placar para os mandantes.

Após o gol, o Red Bull Bragantino fez três alterações em dez minutos e começou a reagir, ficando mais com a bola e levando mais perigo ao goleiro do Juventude. Eduardo Sasha e Mosquera foram os atacantes que tiveram chances claras de empatar.