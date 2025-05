Cruzeiro anuncia rescisão de contrato com Dudu

O Cruzeiro anunciou hoje a rescisão de contrato com o atacante Dudu.

O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado. Dudu, no X

O que aconteceu

O clube informou que chegou a um acordo com o atacante pelo fim imediato do vínculo. Dudu deixa o time mineiro após quase seis meses.