Dudu é sintoma de um futebol adoentado

Dudu é sintoma da individualização do jogo. Acha que, sozinho, faz verão. Considera-se indispensável. Deve estar cercado de conselheiros que reforçam a tese. Precisaria de outros; precisaria de uma turma sincera que dissesse: amigo: menos.

Seria hora da retomada. Falar menos, treinar muito, reclamar nada. As voltas por cima são feitas em silêncio. Depois de executada ele pode tirar onda, mas antes, enquanto está caído, recomenda-se prudência.

Dudu é mais um homem feito agindo como moleque.

Trata-se da Neymarização do futebol em todos os seus níveis. O que levaria um adulto funcional a xingar a presidente de seu ex-clube de forma vulgar? O que levaria um adulto funcional a achar que, mesmo sem jogar nada, ele ainda é fundamental para o time? O que levaria uma pessoa madura a deixar de reconhecer que a fase é ruim e a se implicar na própria recuperação?

Depois de nova desmoralização, vai sair do Cruzeiro. Foi desrespeitado pelo presidente do clube, que anunciou para a torcida, com um gesto banal e sorrindo debochadamente, que ele não permaneceria no clube. Será que vai crescer como macho ofendido para cima de Pedrinho como fez com Leila? Eu duvido. É característica da molecagem ser sempre mais violento com mulheres do que com homens. Dessa vez, vai pegar sua trouxa, abaixar a cabeça e se mandar sem dizer nada. Quem será que vai querer essa encrenca chamada Dudu?