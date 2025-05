Santos: Teixeira responde protestos, defende Neymar e cita 'reconstrução'

Marcelo Teixeira negou que Xavier esteja guardando lugar para Tite, que anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

O técnico do Santos chama-se Cléber Xavier — ele é o comandante. Nós trouxemos toda a comissão técnica que era do Tite, uma comissão atuante, competente, experiente, que já participou de duas Copas do Mundo, de diversas equipes do Brasil e do exterior.

Nós temos total confiança e esperança no trabalho do Cléber Xavier. Não há absolutamente nada relacionado ao Tite -- hoje, não existe a menor chance, nenhuma possibilidade da contratação do Tite.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos

