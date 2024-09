Augusto diz que Corinthians foi desrespeitado por troca na semi contra Fla

O Corinthians fez novo pronunciamento contrário à mudança de data da partida de volta pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e cobrou a CBF. O presidente Augusto Melo subiu o tom, disse que o clube paulista foi desrespeitado e afirmou que não vai aceitar que outro time seja beneficiado.

Sem consulta: "Lamentável o que vem acontecendo. Neste domingo, dia de jogo importante para nós [contra o São Paulo]. Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu pessoalmente estive na CBF falando com presidente Ednaldo, foi esclarecido, mandamos requerimento assim que saíram as notícias sobre essa possível mudança. Não fomos consultados antes, mando de jogo seria nosso, nós que deveríamos tentar de alguma forma [mudar] e não fizemos".