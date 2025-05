Reinaldo dispara como lateral com mais gols gerados na era dos pontos corridos da Série A

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, é o principal destaque do Mirassol no ano. O jogador marcou quatro gols nas primeiras seis rodadas e disparou na liderança do ranking de laterais com mais participações em tentos na era dos pontos corridos da Série A.

No empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na última rodada, Reinaldo chegou a 78 participações em gols na Série A. Segundo dados do Transfermarkt, atrás do lateral aparecem Juan, ex-Flamengo, com 73 gols gerados, e Fábio Santos, ex-Corinthians, que tem 63.

"Estou feliz em viver esse momento aqui no Mirassol. Nós temos um time que não se intimida, procura o ataque o tempo todo e essa é uma receita que tem dado certo. Temos feito grandes atuações", destacou Reinaldo.