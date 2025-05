Kaio Jorge engata boa fase no Cruzeiro e vive fase artilheira pela equipe

Com os dois gols marcados na vitória do Cruzeiro sobre o CRB nesta última quinta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Kaio Jorge chegou a cinco gols marcados nos últimos seis confrontos da Raposa, além de uma assistência. Já são seis participações em gols no período.

Se liga no chamado do Kaio Jorge, Nação Azul! ?