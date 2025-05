Fluminense encerra preparação para duelo contra o Sport pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Sport, pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Germán Cano. Após a partida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, o atacante argentino teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O clube carioca não informou o tempo de recuperação do atleta.