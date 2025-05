Teixeira fala sobre recuperação de Neymar e aborda renovação do craque com o Santos até a Copa de 2026

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a abordar nesta sexta-feira a situação física de Neymar e, principalmente, o futuro do camisa 10 no Peixe. Em entrevista à ESPN, o mandatário revelou que o processo de recuperação do meia-atacante vem sendo conduzido com atenção total no CT Rei Pelé e destacou sua intenção em renovar com o craque até a Copa do Mundo de 2026.

Segundo Teixeira, o Alvinegro Praiano tem concentrado esforços não apenas na parte clínica, mas também na construção de um ambiente favorável para que Neymar prolongue sua estadia no clube: "Temos que explorar uma forma técnica para que consigamos transformar o acompanhamento na recuperação do Neymar e sua presença em campo em uma chance maior dele conseguir renovar o contrato e permanecer até a Copa do Mundo do ano que vem", afirmou o presidente.

Neymar retornou ao Santos em 2025 após mais de uma década no futebol europeu e uma temporada na Arábia Saudita. Em pouco mais de três meses, já sofreu duas lesões, ambas na parte posterior da coxa esquerda. Mesmo assim, Marcelo Teixeira confia na recuperação do camisa 1o e reforça que o clube oferece toda a estrutura necessária para que ele possa se recuperar.