Presidente do Santos explica recentes mudanças no comando técnico e valoriza Cléber Xavier

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou nesta sexta-feira as recentes trocas no comando técnico da equipe e defendeu as decisões tomadas ao longo da temporada. Em entrevista, o mandatário santista explicou os motivos por trás das mudanças e demonstrou confiança no trabalho de Cléber Xavier, atual treinador do Peixe.

"Nós acompanhávamos o trabalho do Carille, e todos os objetivos que estavam a serem alcançados foram conquistados. Fizemos, posteriormente, uma mudança para o Caixinha, e não me empenho com críticas ou qualquer tipo de pressão que não seja pela razão. Também acompanhamos o trabalho do Caixinha e decidimos, através das ponderações, que deveríamos fazer mudanças. Ele acrescentou através dos processos e do trabalho, mas detectamos que teríamos que fazer essa outra mudança", afirmou .

Fábio Carille comandou o Santos na campanha do título da Série B de 2024. Apesar do bom desempenho, acabou deixando o cargo no final da última temporada, quando a diretoria optou por um novo perfil para o comando técnico. Em seguida, Pedro Caixinha foi contratado, mas teve passagem curta e sem resultados expressivos no Campeonato Paulista, o que levou à decisão por mais uma troca.