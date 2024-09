CBF define arbitragens para jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil

Já no duelo entre Flamengo x Corinthians, que acontecerá às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã, o árbitro principal do confronto será o goiano Wilton Pereira Sampaio, que terá como assistentes o também goiano Bruno Raphael Pires, e o paranaense Bruno Boschilia;

Classificação e jogos Copa do Brasil

Para o confronto das duas maiores torcidas do país, o comandante do VAR será o paranaense Rodolpho Toski Marques;