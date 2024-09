Dorival pede menos pressão sobre Vini: 'Nenhuma expectativa em um garoto'

Ambiente saudável: "Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças por cada função que executemos. Porém, tudo pautado em cima de um equilíbrio, que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui".

Desabrochar: "Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação e na seleção não acontece, tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos é termos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade".

Liberdade em campo: "Nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Em todas as equipes que trabalhei, sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta tenha funções, mas, acima de tudo, que ele possa executar tudo aquilo que imagine e que esteja dentro do seu alcance. Desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão em momento nenhum da coletividade, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo que nós queremos ver.

Um pouco mais de todos: "Esse momento todos nós estamos esperando. Não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos. porque, aí sim, nós seremos uma equipe forte. E, nesse momento, eu não tenho dúvidas que, aí sim, as individualidades farão a diferença, porque o nosso conjunto passará uma confiança maior".

Os dois jogos da próxima Data Fifa serão disputados nos dias 10 e 15 de outubro. A seleção primeiro visita o Chile para depois enfrentar o Peru, no Mané Garrincha.