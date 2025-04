O que me espanta na suspensão dos jornalistas da ESPN

O UOL noticiou hoje que os seis jornalistas envolvidos na edição especial do "Linha de Passe" sobre a CBF, com foco na matéria de Allan de Abreu para a revista piauí, foram suspensos temporariamente. A direção não teria sido comunicada sobre o conteúdo e se irritado com a insubordinação.

Algumas coisas chamam a atenção.

O jornalista Gian Oddi publicou em sua conta no X/Twitter, às 17h41, uma chamada para o programa das 22h, dizendo que ele seria "todo dedicado ao tema". Como, então, a direção não sabia do assunto? Ou os outros departamentos? Como não teve tempo para agir?