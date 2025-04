Jorge Jesus mais perto da seleção brasileira; CBF pronta para pagar a multa

Jorge Jesus está mais próximo da seleção brasileira. O português tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final de junho. A CBF espera contar com ele no comando do time já em maio.

A Confederação Brasileira de Futebol está pronta para desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) e trazer o treinador. Esse é o valor da multa a ser paga pela rescisão antecipada.

O valor é proporcional e equivale ao tempo de compromisso que falta. O cálculo é feito e cima de quanto o clube lhe paga por ano. Saindo antes de junho, ele não irá ao Mundial de Clubes.