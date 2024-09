Dorival convoca seleção com surpresas nas laterais e sensação do Botafogo

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Igor Jesus (Botafogo)

Martinelli (Arsenal)

L. Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr. (Real Madrid)

Mudanças e próximos jogos

As principais novidades estão nas laterais, com duas trocas, e no ataque, com um destaque do Botafogo. Vanderson e Abner foram convocados para as alas, enquanto Igor Jesus foi surpresa no setor da frente. Além deles, Raphinha e Martinelli voltaram a ser chamados.

Foram seis mudanças com relação à última convocação. Dos que foram chamados em agosto, os laterais Yan Couto e Wendell, o zagueiro Beraldo, o volante João Gomes e os atacantes Estêvão e Pedro (ambos lesionados), ficaram fora da nova lista. Lucas Moura, que pegou a vaga do cortado Savinho da última não, não foi selecionado.

Os dois jogos serão disputados nos dias 10 e 15 de outubro. Na próxima Data Fifa, a seleção primeiro visita o Chile para depois enfrentar o Peru, no Mané Garrincha.