Gian Oddi explica afastamento de dois dias na ESPN: 'Volto na quinta'

Isso, para mim, é uma premissa fundamental do nosso trabalho. E se não for para ser assim, eu, sinceramente, não voltaria nem à ESPN e nem faria jornalismo esportivo porque é uma parte importante do que a gente faz. Não é só isso, mas é uma parte bastante importante do que a gente faz. Eu vou continuar agindo desta maneira.

A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparada para as consequências e possa saber argumentar em relação às consequências que um programa assim acaba tendo, é que certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informação interna da empresa não foram seguidos.

A gente acatou, ficamos dois dias fora, estaremos de volta na quinta e repito: volto ao Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que sempre agi. Gian Oddi, no Instagram

ESPN afasta jornalistas

A ESPN suspendeu os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A decisão se deu após a realização de um 'Linha de Passe' que discutiu as denúncias publicadas pela 'piauí' sobre a gestão de Ednaldo Rodrigues na CBF.

Realizado na última segunda-feira, o programa debateu as informações publicadas pela revista e adotou tom crítico em relação à entidade.